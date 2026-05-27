У Сумах стартувала нова система оплати проїзду, що запроваджена як пілотний проєкт у приватних маршрутках №52, передає Politeka.

Йдеться про тестовий запуск безготівкового розрахунку через мобільний застосунок «СмартСіті». Ініціативу реалізувала асоціація місцевих перевізників, яка інтегрувала цифровий сервіс у салони транспорту.

У салонах встановили QR-коди, що дозволяють пасажирам оплачувати поїздку зі смартфона. Для транзакції достатньо відсканувати позначку та підтвердити дію в застосунку.

Пілотний режим використовується для перевірки стабільності роботи платформи та оцінки інтересу з боку користувачів. Отримані дані мають визначити подальше розширення рішення на інші міські напрямки.

Водночас система має обмеження. Пасажири без смартфонів фактично позбавлені альтернативного способу розрахунку, оскільки встановлення банківських валідаторів у транспорті поки не передбачено.

Паралельно міська влада веде перемовини з комунальним підприємством «Електроавтотранс» щодо можливого впровадження подібного механізму в електротранспорті. Документ перебуває на етапі доопрацювання.

Фахівці транспортного сектору зазначають, що цифровий формат може скоротити час посадки пасажирів і спростити контроль оплати. Однак темпи масштабування залежатимуть від результатів тестування та готовності інфраструктури.

Подальший розвиток проєкту визначить, наскільки швидко нова система оплати проїзду в Сумах пошириться на інші маршрути міста та чи стане вона постійним елементом транспортної мережі.

Джерело: cukr

