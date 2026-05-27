Графіки відключення світла у Черкаській області на 28 травня не скасовуються, оскільки енергетики продовжують виконувати заплановані профілактичні роботи в мережах. У компанії пояснюють, що такі заходи реалізуються поетапно, аби знизити навантаження на енергосистему та своєчасно виявити можливі технічні несправності.

«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії в кількох населених пунктах. 28.05.2026 року з 08:00 до 17 години вводяться через планові роботи в електромережах села Тарасівка. Обмеження охоплять тільки такі адреси:

Соборності: 3, 4, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 25, 38, 38/а, 41, 43/а, 48/а, 60

Курортна: 1, 4, 8

Ювілейна: 3, 13-а, 19

Т. Шевченка: 2, 8, 28, 32, 36, 40, 45

Молодіжна: 1

Незалежності: 13, 14, 16, 21, 23, 37, 44

Дружби: 14

Шкільна: 1, 8, 13, 16

Небесної Сотні: 2, 5, 11, 13

З 08:00 до 17 години не буде світла в місті Звенигородка. Такі тривалі знеструмлення чекають жителів будинків, що знаходяться на вулицях:

Гоголя: 10/а, 10/б, 10/в, 10/г, 12, 17/а, 19, 19/а, 21

В. Чорновола: 107/а, 109, 111, 113, 114, 114/а, 114/б, 114/Д, 115, 115/а, 116, 117, 117/а, 118, 119, 120

Бульварна: 31, 31/а, 35, 41, 43, 43/а, 45, 46, 51, 62, 68, 70, 72, 74, 74/а

28.05.2026 року з 09:00–17:00 години в селі Багачівка будуть тривати вимкнення електрики через планові роботи в електромережах. Вони охоплять такі адреси:

Каденюка: 29, 33, 74, 78, 86, 92, 96, 106

Тимошівська: 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 30, 32, 33, 42, 43, 47, 53, 61

Свободи пров.: 4, 5, 14, 16, 24

Л. Українки: 33

Звенигородська: 2, 8, 13, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 37, 43, 44

Бурлаковий пров.: 1, 11

Звенигородський пров.: 3, 5, 6, 10, 13

Т. Шевченка: 58, 71, 73, 81.

