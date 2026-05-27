Графіки відключення світла у Запоріжжі на 28 травня необхідні для підтримання стабільної роботи електромереж.

Графіки відключення світла охоплять десятки адрес у Запоріжжі через заплановані планові роботи на 28 травня, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові графіки відключення світла у Запоріжжі на 28 травня пов’язані з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. У компанії пояснюють, що технічні заходи необхідні для підтримання стабільної роботи електромереж, перевірки стану обладнання та модернізації окремих елементів системи електропостачання.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», у четвер, 28 травня 2026 року, у Запоріжжі діятимуть тимчасові графіки відключення світла через плановий ремонт електрообладнання. Обмеження триватимуть із 09:00 до 16:00 години на вулицях:

Академіка Александрова: 1

Байди (Чапаєва): 1–5, 2–48, 9–15, 9а, 19–47

Буковинська (Дегтярьова): 5а, 6, 7–19, 10 п.1–3, 12, 12 п.1–3, 8 п.1–2

Ольги Кобилянської (Ногіна): 3, 5 п.1–2, 12–48, 27, 27–67

Очеретова (Давидова): 4–42, 10, 11, 13, 13а, 19, 25, 37–39

Руставі: 5, 7, 7 п.1–3, 7а, 7а п.1–3, 9

Крім цього, світло зникне за десятками адрес з 09:00 до 17:00 години, проте тільки на наступних вулицях:

Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36

Бодянського: 1–61, 2–52, 54

Бориса Грінченка: 68–84, 73–87

Бориса Грінченка (Крижановського): 68–84, 73–87

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 36

Вузлова: 1А

Голди Меїр (Сусаніна): 62–76

Гончара: 61–71, 68

Дачна: 2 (оп.11)

Демократична: 127, 132–168, 181–197

Дослідна станція: 1, 1б, 2, 2а, 3–29, 3а, 4, 4а, 6 (5 пов), 8, 12–44, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37в, 37г, 41, 41г, 43, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 48–70, 70а, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 88, 94, 96

Запоріжбудівська: 19–57

Кочубея: 47–65, 60–74

Насосна: 24, 35, 37

Ніжинська: 23–35, 40, 42–52

Отаманська (Оренбурзька): 1–3, 2–4

Світловодська: 1–55, 2–54, 40А, 40Б, 56–96, 57, 59, 61–95, 98–102

Селищна: 1–17, 2–20, 19, 21–55, 22–48, 50, 50–84, 57–95

Семеренка: 59–63, 60–76

Січеславська (Норільська): 1–13, 2/4, 6–88, 8, 15–57, 15В, 30, 37–57, 38, 59–63, 88–116, 95, 116А

Сталевара Галушки: 70–106, 71–105

Дніпрорудний пров.: 6, 8, 10, 12

Самопливний пров.: 14А

Спасівський пров.: 19–35, 22

Спасівський (Писарева) пров.: 19–35, 22

Суміжний пров.: 1, 3, 5, 7, 9

Північне шосе: 24, 26, 28.

