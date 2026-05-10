Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі має тимчасовий характер і пов’язаний із сезонними факторами.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та загальнонаціональне скорочення обсягів бджолопродукту впливають на ціни й зовнішні поставки, повідомляють галузеві експерти, повідомляє Politeka.

На ринку вже фіксують тимчасове зменшення пропозиції. Це позначається на експорті та роботі трейдерів, які змушені коригувати контракти й шукати нові рішення.

За оцінками учасників галузі, падіння може становити 10–20% від річних показників. Частина традиційних напрямків збуту опиняється під додатковим тиском через конкуренцію з боку інших країн.

Фахівці пояснюють ситуацію сезонністю. Нинішній період припадає на паузу між основними етапами збору, тому ринок працює з обмеженими запасами.

Очікується, що стабілізація відбудеться ближче до кінця літа, коли стартує новий виробничий цикл. Попередні прогнози свідчать, що загальні обсяги можуть становити 60–80 тисяч тонн, що відповідає середнім значенням попередніх років.

Вироблена продукція традиційно орієнтована на експорт. Найбільший попит формують європейські країни, тому будь-які зміни всередині країни одразу впливають на зовнішні ринки.

У разі скорочення поставок імпортери активніше звертаються до альтернативних джерел — зокрема до країн Азії та Південної Америки. Це змінює баланс і посилює конкуренцію.

Аналітики зазначають, що ціна напряму залежить від масштабів збору. За стабільних умов вона утримується, але у випадку зменшення обсягів можливе подорожчання та зниження активності продажів.

Таким чином, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі має тимчасовий характер і пов’язаний із сезонними факторами, а подальша ситуація залежатиме від результатів нового збору та погодних умов.

