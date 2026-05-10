Дефицит продуктов в Днепропетровской области сейчас носит временный характер и связан с сезонными факторами.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области и общенациональное сокращение объемов пчелопродукта влияют на цены и внешние поставки, сообщают отраслевые эксперты, сообщает Politeka.

На рынке уже фиксируют временное уменьшение предложения. Это сказывается на экспорте и работе трейдеров, вынужденных корректировать контракты и искать новые решения.

По оценкам участников отрасли, падение может составить 10–20% годовых показателей. Часть традиционных направлений сбыта оказывается под дополнительным давлением из-за конкуренции со стороны других стран.

Специалисты объясняют ситуацию сезонностью. Нынешний период приходится на паузу между основными этапами сбора, поэтому рынок работает с ограниченными запасами.

Ожидается, что стабилизация состоится ближе к концу лета, когда стартует новый производственный цикл. Предыдущие прогнозы свидетельствуют, что общие объемы могут составить 60–80 тысяч тонн, что соответствует средним значениям прошлых лет.

Произведенная продукция традиционно ориентирована на экспорт. Наибольший спрос формируют европейские страны, поэтому все изменения внутри страны сразу влияют на внешние рынки.

В случае сокращения поставок импортеры активнее обращаются к альтернативным источникам — в частности, к странам Азии и Южной Америки. Это изменяет баланс и увеличивает конкуренцию.

Аналитики отмечают, что цена напрямую зависит от масштабов сбора. В стабильных условиях она удерживается, но в случае уменьшения объемов возможно удорожание и снижение активности продаж.

Таким образом, дефицит продуктов в Днепропетровской области пока носит временный характер и связан с сезонными факторами, а дальнейшая ситуация будет зависеть от результатов нового сбора и погодных условий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.