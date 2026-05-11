Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області зафіксоване у травні 2026 року за результатами моніторингу споживчого ринку, де зміни зачепили одразу кілька базових категорій харчування, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

У сегменті маргарину «Щедро Вершковий особливий 72,5%» (250 г) середній рівень становить 42,16 грн. У роздрібі показники різняться: Auchan — 43,00 грн, Megamarket — 48,50 грн, Novus — 34,99 грн. Порівняно з квітнем (42,70 грн) зафіксовано незначне зниження, що свідчить про локальні цінові коливання без стабільного тренду.

Молоко «Простонаше 1%» (900 мл) також демонструє поступове зростання. Поточна середня вартість — 63,15 грн, тоді як у квітні показник становив 60,65 грн. У мережах: Megamarket — 65,00 грн, Metro — 61,30 грн. Динаміка вказує на повільне, але стабільне підвищення роздрібної вартості.

Ситуація в сегменті круп виглядає більш волатильною. Гречка (1 кг) у середньому коштує 75,07 грн. У магазинах зафіксовано значний розкид: Auchan — 54,90 грн, Metro — 75,00 грн, Novus — 73,89 грн, Megamarket — 96,50 грн. Порівняно з квітневим рівнем 69,21 грн спостерігається суттєве зростання.

Окремо варто зазначити, що подорожання продуктів у Дніпропетровській області найбільш помітне саме у сегменті бакалії, де гречка демонструє найбільший приріст вартості серед усіх проаналізованих позицій.

Загальна картина ринку свідчить про нерівномірну цінову динаміку: частина товарів залишається відносно стабільною, тоді як окремі категорії реагують на зміни собівартості та попиту значно різкіше.

