Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та загальнонаціональна нестача бджолопродукту в Україні впливають на зовнішні поставки й формування цін, повідомляють галузеві експерти, повідомляє Politeka.

На ринку фіксують тимчасове скорочення обсягів, що вже позначається на експортних операціях і роботі трейдерів. За оцінками учасників галузі, зниження може сягнути 10–20% від річних показників, а частина традиційних напрямків збуту опиняється під тиском конкуренції з боку інших країн.

Ситуація має сезонний характер і пов’язана з періодом між зборами врожаю. Очікується, що стабілізація настане ближче до кінця літа, коли розпочнеться новий виробничий цикл.

За попередніми прогнозами, загальний обсяг виробництва може коливатися в межах 60–80 тисяч тонн, що відповідає рівню попередніх років. Остаточні показники залежатимуть від погодних умов і стану пасік.

Основна частина продукції традиційно спрямовується за кордон. Найбільша частка припадає на європейський ринок, який формує майже весь зовнішній попит. Через це внутрішні коливання одразу відображаються на міжнародних контрактах.

У разі зменшення пропозиції імпортери звертаються до альтернативних постачальників, серед яких країни Азії та Південної Америки. Це створює додатковий тиск на українських виробників і змінює структуру ринку.

Аналітики зазначають, що цінова динаміка напряму залежить від обсягів збору. За сприятливих умов вартість залишається стабільною, тоді як зниження виробництва призводить до її зростання та скорочення продажів.

У підсумку галузь перебуває у фазі тимчасового дисбалансу, який має бути компенсований новим сезоном постачання.

Подальша стабілізація ринку та дефіцит продуктів у Дніпропетровській області безпосередньо залежатимуть від обсягів нового збору та погодних умов у регіонах.

