Подорожчання проїзду у Волинській області набуло чинності у Ковелі, де з 1 травня запрацювали нові тарифи на перевезення пасажирів у міських автобусах, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету.

Відтепер дорослі пасажири, а також студенти професійно-технічних і вищих навчальних закладів сплачуватимуть 15 гривень за одну поїздку. Для учнів загальноосвітніх шкіл встановили окрему вартість — 10 гривень.

У міській раді пояснили, що перегляд тарифів пов’язаний зі зростанням витрат на обслуговування транспортної сфери. Йдеться насамперед про підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, ремонт автобусів, закупівлю деталей та технічне забезпечення.

Крім цього, на рішення вплинуло збільшення мінімальної заробітної плати та інші економічні чинники, які позначилися на роботі перевізників. Представники галузі зазначають, що працювати за старими розцінками стало значно складніше.

Водночас подорожчання проїзду у Волинській області стало першим переглядом тарифів у Ковелі за останні майже чотири роки. Попереднє рішення виконавчого комітету діяло ще з липня 2022 року.

У міськраді наголошують, що нові умови мають допомогти підтримати стабільну роботу автобусних маршрутів та уникнути скорочення рейсів у майбутньому.

Крім того, на Волині ціни піднялися й на комунальні послуги.

За оновленими розрахунками, один кубометр води коштує 30,97 гривні, каналізаційна послуга — 20,99 гривні. Середній щомісячний платіж на одного споживача з урахуванням ПДВ тепер складає 280,58 гривні, що на 21% перевищує попередній рівень.

