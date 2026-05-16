Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області продовжують забезпечувати місцеві жителі та онлайн-платформи, що дають змогу переселенцям оперативно знаходити тимчасові варіанти проживання, повідомляє Politeka.

Пропозиції в регіоні охоплюють різні формати розміщення. Це можуть бути кімнати у міських квартирах, окремі будинки або частини приватних садиб із базовими умовами. Оголошення регулярно оновлюються, тому доступні варіанти змінюються залежно від попиту та домовленостей.

Серед ресурсів для пошуку житла виділяється сервіс «Допомагай», де публікуються пропозиції безпосередньо від власників нерухомості. Умови проживання формуються індивідуально й залежать від конкретних домовленостей між сторонами.

В Одесі на вулиці Жуковського доступна кімната в двокімнатній квартирі. Власниця — літня жінка, яка пропонує спокійний формат співжиття з дотриманням простих побутових правил і взаємної поваги.

Ще один варіант розміщення розташований на вулиці Онезькій. Це приватний будинок із кухнею, санвузлом і душем. Опалення комбіноване — електричне та пічне, що дозволяє використовувати житло як для окремих осіб, так і для сімей.

У Роздільнянському районі, зокрема в селі Калантаївка, також доступні варіанти поселення. Там пропонують будинок із базовими зручностями, однак без підключення до газової мережі, тому використовується пічне опалення.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області охоплює різні категорії переселенців — від одиноких людей до родин, що дозволяє підбирати варіанти відповідно до індивідуальних потреб і життєвих обставин.

Фахівці підкреслюють, що подібні можливості значною мірою залежать від активності місцевих мешканців та регулярного оновлення оголошень, що забезпечує швидкий доступ до тимчасового прихистку.

Перед заселенням радять уважно уточнювати всі умови безпосередньо з власниками, включно з побутовими правилами та можливими домовленостями, щоб уникнути непорозумінь у подальшому проживанні.

