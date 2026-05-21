Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області залишаються адресним видом соціальної підтримки для громадян, які потребують додаткової допомоги та щоденного догляду.

Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області у 2026 році передбачають окрему щомісячну надбавку для громадян віком понад 80 років, розмір якої може перевищувати тисячу гривень, повідомляє Politeka.

Йдеться про спеціальну соціальну допомогу, яку нараховують людям за наявності кількох обов’язкових умов. Сума такої підтримки складає 1038 гривень щомісяця.

У Пенсійному фонді пояснюють, що однією з головних вимог залишається самостійне проживання людини. Також враховують відсутність працездатних родичів, які мають забезпечувати догляд або матеріальну підтримку.

Ще однією умовою є потреба у постійному сторонньому догляді. Для цього громадянин повинен пройти огляд у сімейного лікаря. Після перевірки документи передають на розгляд лікарсько-консультативної комісії.

Розмір виплати визначають на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році показник складає 2595 гривень, а надбавка дорівнює 40% від цієї суми.

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою. До пакета документів додають паспорт, ідентифікаційний код та медичний висновок щодо необхідності постійного догляду.

У разі відсутності такого підтвердження кошти не нараховують навіть після досягнення необхідного віку. Саме тому рішення залежить не лише від років людини, а й від стану здоров’я.

Фахівці додають, що механізм нарахування таких виплат надалі можуть переглядати залежно від змін у соціальній політиці та можливостей державного бюджету.

