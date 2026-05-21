Подорожчання проїзду в Черкасах відбулося із 20 травня та призвело до встановлення нових тарифів на міських автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

Про подорожчання проїзду в Черкасах офіційно оголосив міський голова Анатолій Бондаренко під час свого виступу.

За словами очільника міста, коригування чинних розцінок є вимушеним та суто економічним кроком, оскільки транспортна галузь опинилася у критичних умовах.

Приватно-транспортні компанії тривалий час наполягали на перегляді вартості квитків, надаючи відповідні економічні обґрунтування та розрахунки.

Головними чинниками такої ситуації називають стрімке зростання цін на пально-мастильні матеріали та значний дефіцит кваліфікованих водіїв.

Мер зазначив, що вартість пального за останній період зросла майже вдвічі, що суттєво підвищило собівартість кожного кілометра руху.

Окрім того, місцеві транспортні підприємства все частіше стикаються з серйозними кадровими проблемами через брак персоналу.

Влада змушена оперативно реагувати на ці виклики, щоб зберегти працездатність усієї системи та не допустити повної зупинки пасажирських перевезень у місті.

Попри загальне підвищення вартості послуг, комунальний електротранспорт все одно залишатиметься дешевшим для пасажирів, ніж приватні автобуси.

Тож, після подорожчання проїзду в Черкасах, квиток у міських автобусах коштує 25 гривень. Водночас, міська влада вже робить кроки щодо зміни фінансової політики для інших видів транспорту.

На сьогодні у місті офіційно триває регуляторна процедура, яка стосується майбутнього підвищення тарифу на тролейбусні перевезення.

Поки триває розгляд документів, проїзд у тролейбусах залишиться без змін, проте у міськраді вже готують підвищення вартості для цього виду транспорту до 20 гривень.

