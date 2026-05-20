Обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області на зазначених ділянках діятимуть у певному часовому проміжку.

Обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області запровадять у кількох селах Отинійської та П’ядицької громад через ремонтні роботи на залізничній дільниці Хриплин — Коломия, передає Politeka.

Тимчасові перекриття діятимуть 19, 20 та 21 травня на низці переїздів, де проводитимуть невідкладні ремонтні роботи. Про зміни повідомили представники громад із посиланням на інформацію від Укрзалізниці.

Згідно з оприлюдненими даними, 19 травня рух обмежать у селі Лісний Хлібичин на вулиці Незалежності. Того ж дня перекриють переїзд у селі Годи-Добровідка П’ядицької громади.

20 травня роботи триватимуть в Угорниках на вулиці Шевченка, а також у Голоскові на вулиці Лесі Українки. Наступного дня перекриття заплановані в Отинії на вулиці Шевченка та у Вороні на вулиці Колійовій.

За інформацією місцевої влади, обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області на зазначених ділянках діятимуть у часовому проміжку з 08:00 до 17:00.

Жителів громад та водіїв закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і заздалегідь обирати альтернативні маршрути для об’їзду.

На місцях проведення робіт можуть встановити тимчасові дорожні знаки та попереджувальні огородження для безпеки учасників руху.

Крім того, у Вінницькій області повідомляли про новий графік руху поїздів.

Зміни стосуються кількох рейсів: поїзд №6346 тепер прямує за схемою Хмельницький – Жмеринка замість попереднього напрямку Гречани – Жмеринка. У зворотному напрямку №6345 виконує рейс Жмеринка – Хмельницький замість Жмеринка – Гречани. При цьому розклад відправлень і прибуттів не коригували.

