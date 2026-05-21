Гуманітарна допомога для пенсіонерів і інших вразливих категорій населення доступна у Дніпропетровській області, повідомляє видання Politeka.net.



Про це йдеться на сторінці благодійної організації Angels of Salvation.

Стартує новий комплексний проєкт гуманітарної допомоги під назвою "Консорціум LINK" у межах якого допомогу зможуть отримати громадяни, що належать до визначених категорій вразливості. Водночас зазначається, що для населених пунктів у радіусі 0–20 км від лінії бойових дій окремі умови програми не застосовуються.

До участі в проєкті допускаються особи, які відповідають щонайменше одному з критеріїв. Зокрема, йдеться про пенсіонерів від 60 років, осіб з інвалідністю, багатодітні родини, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, а також одиноких батьків або офіційних опікунів. Окремо до переліку включено внутрішньо переміщених осіб, а також домогосподарства, чиє житло було пошкоджене внаслідок обстрілів.

У Дніпропетровській області гуманітарна допомога буде зосереджена в окремих районах, серед яких Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони, що особливо постраждали від наслідків бойових дій та мають підвищену потребу у підтримці населення.

У межах проєкту передбачено кілька форматів допомоги. Гуманітарна складова включає набори речей першої необхідності, базові гігієнічні набори, гігієнічні набори для маломобільних осіб, а також продуктові набори, які спрямовані на забезпечення базових потреб домогосподарств.

Окремим напрямом визначено фінансову підтримку. Йдеться про грошову допомогу постраждалим від обстрілів, а також багатоцільові виплати для жителів прифронтових громад, які дозволяють самостійно визначати пріоритетні витрати залежно від індивідуальних потреб.

Також у рамках програми функціонує напрям захисту та соціальної підтримки. Він передбачає супровід сімей і осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також перенаправлення до профільних державних і партнерських служб для отримання додаткової допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.