Обмеження руху транспорту в Полтаві стосуються кількох важливих напрямків громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці житлово-комунального господарства Полтави, обмеження руху внесуть певні корективи у курсування громадського транспорту.

Насамперед, зміни в організації дорожнього руху пов'язані з необхідністю оновлення інфраструктури. Комунальні служби проводять комплексні заходи на дорогах.

Це впливає на щоденні поїздки багатьох пасажирів, які користуються послугами міських перевізників.

Для забезпечення належного виконання робіт фахівці частково перекривають проїжджу частину. Комунальники зазначають, що такі кроки є необхідними для якісного відновлення автошляхів.

Тому водіям приватної техніки та пасажирам комунального транспорту радять враховувати оновлені умови пересування містом.

Планові роботи розпочалися на вулиці Леоніда Каденюка в обласному центрі, а також на вулиці Героїв Чорнобиля, що розташована в селі Розсошенці.

У зв’язку з цим, обмеження руху транспорту в Полтаві діють у чітко визначений часовий проміжок. Спеціальний режим для автотранспорту запровадили на період з 20 по 23 травня.

У зазначений період тролейбуси курсують лише до зупинки «Склозавод». Повністю відновити звичний графік та повернути електротранспорт до стандартних маршрутів планується вже з 24 травня.

При цьому автобусні маршрути №23, №27, №28 та №29 працюють у звичному режимі та курсують до кінцевих зупинок.

Проте пасажирам автобусів слід готуватися до того, що на ділянці між селом Розсошенці та зупинкою «Склозавод» можливі незначні затримки через проведення ремонтних робіт.

