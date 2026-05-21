Новий графік руху приміських поїздів у Дніпропетровській області запроваджує «Укрзалізниця» у зв’язку з продовженням планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про тимчасові зміни оприлюднено на офіційному сайті «Укрзалізниці».

У компанії пояснюють, що коригування розкладу необхідні для проведення технічного обслуговування колій, оновлення окремих ділянок інфраструктури та забезпечення безпечного й стабільного руху поїздів.

У зв’язку з цим частина приміських рейсів у регіоні курсуватиме за оновленим графіком, а окремі поїзди тимчасово змінять маршрут прямування. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області та враховувати можливі зміни під час планування поїздок.

Зокрема, поїзд №6172 сполученням Дніпро-Головний — Берестин 21 травня 2026 року курсуватиме за зміненим графіком. Відправлення зі станції Дніпро-Головний заплановане на 08:33 замість 08:35. Далі поїзд робитиме зупинки на платформах 193 км, Нижньодніпровськ, 196 км, НД-Вузол Парк З та НД-Вузол Парк Е, після чого продовжить рух за чинним розкладом.

Також тимчасові зміни торкнуться поїзда №6277 Павлоград-1 — Дніпро-Головний. У добу 22 травня 2026 року він курсуватиме зміненим маршрутом через станції Самар-Дніпровський та Нижньодніпровськ-Вузол без заїзду на станції Зайцеве, Синельникове-1, Синельникове-2, Яворницьке та Ігрень.

Відправлення з Павлограда-1 заплановане на 07:36. Далі поїзд прямуватиме через Межирічі, Мінеральну, Орлівщину, Самар-Дніпровський, Самарівку, Нижньодніпровськ та платформу 193 км. Прибуття до станції Дніпро-Головний очікується о 09:35.

Окрім цього, 1 та 2 червня 2026 року змінений графік діятиме для поїзда №6173 Берестин — Дніпро-Головний. Відправлення з Берестина передбачене о 14:35, а прибуття до Дніпра — о 19:04. Маршрут проходитиме через низку станцій та платформ, серед яких Леб’яже, Зачепилівка, Перещепине, Губиниха, Вільне, Самар-Дніпровський, Підгородне та Нижньодніпровськ.

