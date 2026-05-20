У цьому контексті дефіцит продуктів в Харківській області відображає ширший продовольчий дисбаланс.

На тлі погодних аномалій і втрат у садівництві фіксується Дефіцит продуктів в Харківській області, що виникає через весняні заморозки та скорочення частини врожаїв у різних регіонах України, повідомляє Politeka.

Аномальне похолодання суттєво вдарило по кісточкових культурах. Найбільші втрати зафіксовано серед абрикосів, персиків і частини вишні. Додатково постраждали виноградники, які через раннє пробудження після теплої зими опинилися вразливими до морозів.

За словами аграрного експерта Стрижака, ситуація з окремими ягодами залишається невизначеною. Малина та ожина поки не дали остаточної картини, оскільки розвиток кущів ще триває, тому оцінювати масштаби втрат зарано.

Полуничний сегмент зазнав відчутного удару. У центральних областях країни вимерзли перші квітки ранніх сортів, що напряму вплинуло на потенційний обсяг збору. Частину ринку, за прогнозами, може компенсувати південний і західний напрямок постачання, однак обсяги будуть нижчими.

Ситуація торкнулася і польових культур. Озима пшениця іноземної селекції виявилася більш чутливою до холоду, тоді як адаптовані українські сорти витримали низькі температури значно краще.

Кукурудза та соняшник постраждали меншою мірою. Водночас ріпак продемонстрував відносну стійкість до весняного похолодання, що частково стабілізувало агроситуацію.

Окремо фахівець описує проблеми тепличного вирощування: через промерзання ґрунту сходи затримувалися до двох тижнів замість стандартних кількох днів. Це пов’язано з тим, що температура повітря не відповідала прогріву кореневого шару.

На Кіровоградщині фермери втратили частину експериментальних посадок кавунів. Мороз до -6°C знищив ранні посіви навіть попри використання укриттів і додаткового обігріву.

У цьому контексті дефіцит продуктів в Харківській області відображає ширший продовольчий дисбаланс, який формується через погодні ризики та нерівномірність втрат по регіонах.

Попри пошкодження врожаїв, експерти не очікують критичного дефіциту на ринку. Основним компенсатором стане імпорт, який частково перекриє нестачу в окремих сегментах.

Також аналітики зазначають, що різких цінових стрибків у межах 30–80% не прогнозується. Вартість, за їхніми словами, формується поступово й залежить насамперед від попиту та платоспроможності покупців.

Фахівці радять аграріям диверсифікувати посіви та використовувати кілька сортів культур, щоб зменшити ризики повторних втрат через нестабільні погодні умови.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області: як знайти свою домівку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: озвучені умови отримання допомоги.