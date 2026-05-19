Днями у незалежному іспанському інтернет-виданні Diario Siglo XXI вийшло журналістське розслідування про те, як родина колишнього українського держслужбовця і бізнесмена Володимира Коваля скуповує нерухомість в Аліканте.



Про це пише сайт from-ua.



Йдеться про хостел «EL PATIO HOSTAL» (Calle Indalecio Prieto, 31), який займає перший поверх будинку і складається з 30 двомісних кімнат та дві вілли у муніципалітеті Хавеа. Якщо першу віллу площею 678 квадратних метра, що розташована на ділянці майже 3500 м2 подружжя Ковалів придбало ще у 2017 році за ціною близько 2 млн Євро, то іншу – площею 347 квадратних метра на ділянці 2000 квадратних метра і вартістю 1,7 млн Євро – лише у травні 2023 року. Видання задається питанням, навіщо одній сімейній парі дві схожі вілли поруч одна з одною?

Відповідь, ймовірно, криється в більш глибшому аналізі сімейного кола родини Ковалів. Донькою Володимира та Жанни є Ольга Коваль – народна депутатка від «Слуги народу». У 2023 році вона вийшла заміж за депутата від партії «Голос» Ярослава Железняка. Висновок, який робить журналіст-розслідувач – цілком можливо, що Ольга Коваль купила віллу біля свого батька і, щоб приховати її, номінально зареєструвала покупку на ім`я компанії під його контролем.

Як стверджує іспанське видання, відтоді, як Ольга Коваль стала депутатом парламенту України та вийшла заміж за Ярослава Железняка, її родина придбала нерухомість в Іспанії на загальну суму близько €5 мільйонів (плюс відремонтувала хостел за €1 мільйон). Така вартість нерухомості перевищує навіть фінансові можливості компаній Володимира Коваля та його бізнесу. Така сума інвестицій ще більше викликає запитань, якщо врахувати, що фактично основні активи Володимира Коваля були втрачені на Херсонщині під час окупації регіону у 2022 році. Тобто заробити за роки повномасштабної війни 5 млн дол на залишках від бізнесу для тестя Ярослава Железняка було просто неможливо.

Тесть Ярослава Железняка своєю чергою відомий своїми зв’язками із депутатами колишньої «Партії регіонів» та російського аграрного олігарха Сергія Кіслова.