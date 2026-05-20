Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області та державні виплати на проживання у 2026 році зазнали деяких важливих коригувань, повідомляє Politeka.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України вирішило продовжити термін подачі документів для отримання грошової допомоги для ВПО у Чернігівській області.

Тепер переселенці мають можливість оформити заяви на виплати до 1 червня 2026 року. Загалом державна програма підтримки на проживання діятиме до лютого 2026 року.

Кошти виділяються щомісячно одному з членів родини, який є уповноваженою особою. Варто пам’ятати, що така грошова допомога для ВПО у Чернігівській області від уряду є тимчасовим кризовим заходом для громадян.

Наразі кошти можуть отримувати лише найбільш вразливі категорії переселенців. До цього переліку входять особи з інвалідністю першої, другої та третьої груп, а також родини, у складі яких є лише непрацездатні громадяни.

Також державні виплати призначаються сім’ям із дітьми віком до 18 років, а якщо діти навчаються, то цей вік подовжується до 23 років.

Офіційно встановлені суми щомісячних виплат наразі розподіляються залежно від категорії отримувача. Доросла працездатна людина може розраховувати на суму 2000 грн на місяць.

У той же час для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю передбачена щомісячна виплата у розмірі 3000 грн на людину.

Нарахування виплат для дітей також здійснюється у розмірі 3000 грн, причому ці кошти надаються незалежно від рівня доходів батьків.

Важливе оновлення стосується і тривалості надання державної підтримки для найбільш вразливих категорій громадян. Максимальну кількість шестимісячних періодів виплат урядовці збільшили з чотирьох до п’яти.

