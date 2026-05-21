Доплати для пенсіонерів у Полтавській області залишаються важливою частиною державної підтримки, адже після досягнення певного віку громадяни автоматично отримують додаткові щомісячні надбавки, повідомляє Politeka.

Перший етап таких нарахувань починається після 70 років. У цьому випадку люди щомісяця одержують 300 гривень. Для громадян віком від 75 до 79 років сума складає 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

У Пенсійному фонді пояснюють, що оформлювати окрему заяву не потрібно. Додаткові кошти нараховують автоматично з дня народження пенсіонера без особистого звернення до установи.

Якщо відповідна дата припадає не на початок місяця, виплату визначають пропорційно кількості днів. Таким чином людина отримує надбавку лише за фактичний період після досягнення необхідного вікового рубежу.

Також передбачене обмеження щодо основної пенсії. Її розмір не повинен перевищувати встановлений державою показник. Крім того, нові вікові нарахування не додаються до попередніх, а замінюють їх більшою сумою.

Система враховує поступове збільшення потреб громадян після завершення трудової діяльності.

Фахівці звертають увагу, що індексацію таких надбавок наразі не проводили, тому їхній розмір залишається без змін. Водночас для окремих категорій населення можуть діяти інші програми підтримки.

Експерти припускають, що подальше коригування механізму нарахувань залежатиме від рішень уряду та можливостей державного бюджету.

