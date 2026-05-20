Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що, схоже, Сі Цзіньпін не має наміру воювати разом із Трампом проти Міжнародного кримінального суду і навіть не проти, щоб заарештували путіна, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Козирем товариша Сі була заява Трампу на цих переговорах, що путін пошкодує про вторгнення в Україну. Ця інформація опублікована у Financial Times. Ви, напевно, цей заголовок бачили, але в глибину новини навряд поринали. Про що там? У чому там сюжет? З чого раптом Сі каже Трампу, що путін пошкодує? Зауважте, що в день візиту путіна до Сі публікується новина у Finational Times, що, за словами Сі, путін пошкодує. Це, очевидно, розминка перед боєм. Але далі зазираємо до Financial Times, і з'ясувалося, що все це на тлі розмови, яку підняв Трамп, про боротьбу проти МУС, Міжнародного кримінального суду в Гаазі», – розповідає Михайло Шейтельман.

Тобто, пояснює експерт, Трампа не влаштовує робота Міжнародного кримінального суду через переслідування прем'єра Ізраїлю Нетаньягу, росіяни ж оголосили у розшук суддів за те, що вони оголосили у розшук путіна за крадіжку дітей. Відповідно, продовжує він, Трамп запропонував Сі Цзіньпіну разом із путіним воювати проти Міжнародного кримінального суду.

Очевидно, розмірковує експерт, китайський лідер відповів, що дурнів тут немає, адже Сі Цзіньпін не в розшуку, його друзі не в розшуку, у нього немає проблем з Міжнародним кримінальним судом, тому він розвернув цю бесіду в інший бік, мовляв, у Китаю проблем немає, це проблеми у путіна, це він пошкодує, що ввів війська в Україну.

«А чому пошкодує у контексті розмови про Міжнародний кримінальний суд? Виходить, на думку Сі, Міжнародний кримінальний суд може путіна наздогнати рано чи пізно. Сі ніби не проти, щоб путіна наздогнали з Гааги. До речі, у Гаазі помер один із авторів геноциду в Руанді. До 90 з чимось років дожив, просто як путін мріє, але помер за ґратами у в'язниці, чого ми теж йому бажаємо. Ось такий цікавий злив Financial Times, тобто перші такі осудні слова від Ci на адресу нашої війни. Нехай на кілька відсотків, але збільшується ймовірність, що розмова між Сі та путіним зокрема включатиме пропозицію закінчувати війну в Україні», – пояснює Михайло Шейтельман.

