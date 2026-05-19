Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області значною мірою тримається саме на активності громадян та координації волонтерських сервісів.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують надавати місцеві жителі, які безоплатно приймають переселенців після евакуації з небезпечних територій, повідомляє Politeka.

Актуальні оголошення регулярно з’являються на платформі «Допомагай», де власники нерухомості пропонують квартири, приватні будинки або окремі кімнати для тимчасового проживання. Формат поселення залежить від умов конкретного помешкання та домовленостей між сторонами.

У П’ятихатках переселенцям готові надати будинок із пічним опаленням та електропостачанням. Санвузол розташований на подвір’ї. Господарі просять підтримувати порядок і за можливості допомагати у повсякденних справах.

У Дніпрі доступна окрема кімната для жінки з дитиною. Проживання пропонують без орендної плати, однак мешканців просять дотримуватися правил спільного побуту та поважати особистий простір власників оселі.

Ще одну пропозицію оприлюднили у Павлоградському районі. Там можуть прихистити жінку старшого віку у приватному будинку в сільській місцевості. Серед умов — посильна допомога у домашніх справах та взаємна підтримка в побуті.

Волонтерські ініціативи закликають власників вільних помешкань долучатися до підтримки людей, які змушені залишати свої домівки через небезпеку.

Експерти наголошують, що Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області значною мірою тримається саме на активності громадян та координації волонтерських сервісів.

Перед переїздом переселенцям радять уточнювати умови проживання, наявність комунальних витрат, побутові обов’язки та актуальність оголошення, оскільки доступні варіанти можуть швидко змінюватися.

Також фахівці рекомендують заздалегідь обговорювати всі деталі з власниками житла, щоб уникнути непорозумінь під час спільного проживання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.