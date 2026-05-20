Графіки відключення світла на 21 травня охоплять окремі адреси у Запоріжжі через заплановані роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Багатогодинні відключення світла зіпсують день. Планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 21 травня охоплять десятки будинків через проведення профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Обмеження необхідні для технічного обслуговування обладнання, оновлення окремих ділянок мережі та підвищення стабільності електропостачання.

З 09:00–17:00 години 21 травня 2026 року будуть проводити терміновий ремонт електрообладнання. Тому у зв'язку з цим вимкнуть світло за такими адресами:

Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36

Бориса Грінченка: 68–84, 73–87

Бориса Грінченка (Крижановського): 68–84, 73–87

Голди Меїр (Сусаніна): 62–76

Кочубея: 47–65, 60–74

Семеренка: 59–63, 60–76

пров. Дніпрорудний: 6, 8, 10, 12

пров. Спасівський: 19–35, 22

пров. Спасівський (Писарева): 19–35, 22

У той же самий часовий проміжок з 09:00–17:00 години будуть проводити планові ремонтні роботи в елетромережах. Через це 21 травня 2026 року триватимуть додаткові графіки відключення світла в будинках Запоріжжя, що розташовані на наступних вулицях:

Гданська (Сибірська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська): 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122

Зачиняєва: 75–77, 81–83

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Нечипора Дейкуна (Чичеріна): 1–17, 4–18

Сковороди: 1–11, 2–36, 38, 40

Тараса Бульби: 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Яворницького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

пров. Вовчий (Ржевського): 2–8, 5–21.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: як можна знайти домівку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області: хто може отримати додаткові фінанси.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: ціни відчутно змінилися.