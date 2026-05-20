Графіки відключення світла на 21 травня охоплять окремі адреси у Запоріжжі через заплановані роботи в електромережах, пише Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Багатогодинні відключення світла зіпсують день. Планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 21 травня охоплять десятки будинків через проведення профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Обмеження необхідні для технічного обслуговування обладнання, оновлення окремих ділянок мережі та підвищення стабільності електропостачання.
З 09:00–17:00 години 21 травня 2026 року будуть проводити терміновий ремонт електрообладнання. Тому у зв'язку з цим вимкнуть світло за такими адресами:
- Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36
- Бориса Грінченка: 68–84, 73–87
- Бориса Грінченка (Крижановського): 68–84, 73–87
- Голди Меїр (Сусаніна): 62–76
- Кочубея: 47–65, 60–74
- Семеренка: 59–63, 60–76
- пров. Дніпрорудний: 6, 8, 10, 12
- пров. Спасівський: 19–35, 22
- пров. Спасівський (Писарева): 19–35, 22
У той же самий часовий проміжок з 09:00–17:00 години будуть проводити планові ремонтні роботи в елетромережах. Через це 21 травня 2026 року триватимуть додаткові графіки відключення світла в будинках Запоріжжя, що розташовані на наступних вулицях:
- Гданська (Сибірська): 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська): 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122
- Зачиняєва: 75–77, 81–83
- Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в
- Нечипора Дейкуна (Чичеріна): 1–17, 4–18
- Сковороди: 1–11, 2–36, 38, 40
- Тараса Бульби: 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Яворницького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- пров. Вовчий (Ржевського): 2–8, 5–21.
