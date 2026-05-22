Багато годин триватимуть графіки відключення світла у Кіровоградській області на 23 травня.

Графіки відключення світла вводяться через вровадження важливих робіт енергетиків у Кіровоградській області на 23 травня, повідомляє Politeka.net.

За словами енергетиків, основна мета таких дій полягає у забезпеченні більш стабільного та безпечного електропостачання для споживачів у майбутньому. Оновлення обладнання та профілактичні роботи дозволяють зменшити ймовірність аварійних ситуацій, які можуть виникати через зношеність мереж або пікові навантаження.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», графіки відключення світла у Кіровоградській області на 23 травня триватимуть у населеному пункті Витязівка. Вони діятимуть з 9 до 17 години через плановий ремонт. Електрика зникне за адресами:

Івана Індика: 2, 2А, 4, 6, 9–16, 18–20, 22, 24, 27–30, 32–33, 37–38, 40, 42, 47–50, 56–59, 61–63, 65, 67, 69, 73, 75, 89, 91, 93

Калинова: 1, 3–4, 6–8, 11–12, 14–15, 18–21, 23, 25–31, 33–37, 39–43, 45, 49, 53, 55, 57, 59, 65, 69, 73, 83

Осадчого: 1, 3, 5–11, 13–14, 17–19, 24–25, 27, 31

З 09:00 – 17:00 години в селі Чарівне не буде електрики, проте знеструмлять лише ті будинки, що розташовані на вулицях:

Молодіжна: 1–24, 26, 28

Піньковського: 1–3, 5–17, 19–24, 26–42, 44

Шкільна: 1–25, 27, 29

В місті Новомиргород з 09:00 – 17:00 години триватимуть додаткові обмеження. Електрика зникне в будинках, що знаходяться за наступними адресами:

Елеваторна: 3–4, 6–8, 10

Єврейська: 3–5, 11, 12/13, 13, 14/12, 15–16, 18А, 20, 22

Залізнична: 49А/1, 51, 53

Златопільська: 1–3, 5–6, 8, 10, 12, 14–23, 25, 29, 31, 35

Златопільський пров.: 3, 11, 13

Лятошинського пров.: 3–11

Миколи Зерова: 63/4, 65/3, 67, 69, 71/7, 73, 75, 77, 79, 81/4, 82, 84, 86, 88/10, 90/9, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106/6

Михайла Грушевського: 48/45, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68А, 70/1, 72, 74, 76, 78, 80/2, 82/1, 84, 86, 88, 90, 92/2.

