Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що росія може напасти на країни НАТО, до цього треба готуватися, але нічого не втрачено, ми просто разом воюватимемо проти агресора, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, зараз почалася якась паніка, адже до повномасштабної війни проти України путін їздив до Китаю, і зараз він знову в Китаї, росія може напасти на країни Балтії і поставити їм ультиматум здати Україну. Однак, наголошує він, це аналіз політолога, а не політтехнолога, який із минулого синтезує нову конструкцію.

«У путіна був план захопити Україну, була для цього армія майже мільйон чоловік, величезна кількість танків, того, всього, п'ятого, десятого. Але його війська, як ви пам'ятаєте, поїхали із парадною формою. Він мав можливість на самому початку каденції Трампа отримати ідеальні умови закінчення війни і після каденції Трампа почати її знову. Але він не погодився, вважав, що крутий. Тому ці люди будуть робити помилку на помилці. Це звичайні дурні та лохи. Я згоден, що путін може розпочати війну проти країн Балтії, Польщі чи Фінляндії. Я не вважаю, що ця ймовірність дорівнює нулю. Імовірність досить велика, десятки відсотків. Але тільки вона піде не за тим сценарієм. Наші антидронщики будуть у країнах Балтії швидше, ніж війська рф встигнуть пікнути», – пояснює Михайло Шейтельман.

За його словами, це буде зовсім інша війна, тому що путін не має резервів, які могли би йти на країни Балтії. Тому, констатує експерт, ситуація небезпечна, країни Балтії, Польща та Фінляндія мають готуватись, але нічого не втрачено, буде другий фронт і ми разом переможемо фашистів, цим усе й закінчиться.

«Ми накриватимемо росію вже з двох сторін. На москву з усіх боків налітали (ред. – наші дрони), але це ще з усіх боків. Це ще з Фінляндії не летіло, з Естонії не летіло, з Латвії не летіло. Вони зараз розповідають, що летить із дозволу латишів. Ось тепер полетить по-справжньому. Якщо вони почнуть війну, то полетить по-справжньому», – підсумовує Михайло Шейтельман.

