Графіки відключення світла у Чернігівській області на 22 травня є вимушеним кроком та носять плановий характер.

У Чернігівській області на 22 травня запроваджуються графіки відключення світла, які діятимуть за окремими адресами в різних населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Як зазначається, введення графіків пов’язане з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Енергетики пояснюють, що такі заходи є необхідною частиною технічного обслуговування інфраструктури, яке дозволяє своєчасно виявляти та усувати можливі несправності, а також запобігати аварійним ситуаціям і підвищувати надійність електропостачання в регіоні.

Інформацію про обмеження надали у «Чернігівобленерго». Графіки відключення світла у Чернігівській області на 22 травня є вимушеним кроком, спрямованим на стабільну та безпечну роботу енергосистеми в подальшому.

В місті Мена вимикатимуть електрику. Обмеження діятимуть з 08:00–17:00 години через планові профілактичні роботи в електромережах. Зникне світло на вулицях:

1-й Просужого: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

2-й Просужого: 1, 2, 3, 4, 5, 1а

Набережна: 14

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2а

Просужого: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 33а

Чернігівський шлях: 75, 77

З 08:00–17:00 години будуть тривати вимкнення в селі Ладан. Знеструмлення носять плановий характер і охоплять наступні адреси:

Богдана Ступки: 2, 4, 6

Журавська: 69, 71, 73, 75, 77, 79, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Заводська: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 3П, 5Б, 32а

Заводський: 1, 3, 6, 1/1

Миколи Гоголя: 6А

Миру: 63, 67, 69, 71, 73, 75, 81, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100а, 100В, 101, 102, 104, 104/1, 104/19, 106, 108, 110, 110А, 110Б, 112, 112А, 114, 114А, 118, 19А, 50А, 71А, 73Б, 75А, 75Б, 79б, 91І, 95/8, 95А, 95Б, 96А, 98/53, 98А

Прилуцька: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Прилуцький: 1, 3, 5, 7

Соборна: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 7А

Спартака: 1

Тараса Шевченка: 5А

Чернігівська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: як саме переписали цінники в магазинах.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де щомісячно можна мати від 21 тисячі гривень.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на цю підтримку.