Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися через проблеми у молочній галузі, де виробники вже прогнозують подорожчання частини товарів та скорочення обсягів сировини, повідомляє Politeka.

Про ризики для ринку повідомили в Асоціація виробників молока України. Там пояснюють, що ситуація пов’язана з військовими діями, ростом вартості пального та збільшенням витрат на корми для худоби.

У галузі зазначають, що здорожчання виробництва поступово впливає на собівартість молочної продукції. Додатковим фактором стало зниження закупівельних цін на сире молоко, через що окремі господарства скорочують виробництво.

Заступниця генерального директора асоціації Олена Жупінас уточнила, що різкого стрибка вартості найближчим часом не прогнозують. Водночас восени ціни можуть зрости на 15–25% залежно від категорії товару.

Фахівці також допускають нестачу сирого молока на внутрішньому ринку. На цьому тлі дефіцит продуктів у Дніпропетровській області дедалі частіше обговорюють як один із можливих наслідків для споживачів та торговельних мереж.

При цьому експерти наголошують, що повного зникнення молочних товарів із полиць не очікується. Частину продукції, яка зараз іде на експорт, можуть перенаправити для внутрішнього споживання.

За словами Жупінас, нині приблизно 30% сирого молока в Україні переробляють саме для зовнішніх ринків. У разі скорочення виробництва експортний потенціал зменшиться, однак внутрішній попит залишиться забезпеченим.

Аналітики ринку вважають, що подальша ситуація залежатиме від вартості пального, стабільності логістики та умов для аграрного сектору в найближчі місяці.

