Новий графік руху транспорту в Запоріжжі стосується функціонування автобусного маршруту №94, повідомляє Politeka.

Пасажирський напрямок забезпечує пряме сполучення між Шевченківським районом на півночі та Космічним мікрорайоном у південно-східній частині міста.

Загальна протяжність шляху в один кінець становить близько 17,6 кілометра, а середня тривалість рейсу триває від 50 до 55 хвилин.

Коригування роботи та новий графік руху транспорту в Запоріжжі покликані оптимізувати перевезення та врахувати актуальні зміни інфраструктури.

З 1 квітня кінцеву зупинку в Космічному мікрорайоні офіційно продовжили до ТЦ «Епіцентр» на Оріхівському шосе, згідно з рішенням міської влади, ухваленим у листопаді 2025 року.

Прямий напрямок від вулиці Богдана Завади до ТЦ «Епіцентр» охоплює ключові локації, серед яких ПК ім. Тараса Шевченка, Театр ім. Магара, проспект Соборний, площа Поляка, Центральний ринок, проспект Металургів, вулиця Космічна та Сімферопольське шосе.

У зворотному напрямку автобуси їдуть майже дзеркально, за винятком ділянок одностороннього руху. Загалом на шляху налічується від 25 до 28 зупинок.

Перший автобус вирушає з кінцевої станції о 5:40 ранку, а завершальні рейси виконуються після 22:00.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі передбачає суттєве скорочення інтервалів у періоди найбільшої затребуваності.

У години пік з 7:00 до 9:30 та з 17:00 до 19:30 час очікування на зупинках складає від 6 до 12 хвилин. У міжпікові періоди, а також протягом вихідних днів проміжок між автобусами збільшується і може тривати від 15 до 20 хвилин.