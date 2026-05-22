Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області залишається одним із головних напрямків підтримки переселенців, які через війну були змушені залишити власні домівки та шукати прихисток у безпечніших громадах, повідомляє Politeka.

У регіоні продовжують діяти тимчасові центри розселення, модульні містечка, гуртожитки та приватні ініціативи. Людям пропонують різні формати проживання залежно від потреб і доступних місць.

Частину осель надають без оплати. В окремих випадках власники просять допомагати з побутом або підтримувати порядок на території. Умови проживання залежать від конкретної локації та домовленостей між сторонами.

Інформацію про це можна знайти на сайті "Допомагай".

Один із прикладів допомоги організували у селі Вільнокур’янівське неподалік Запоріжжя. Там готові прийняти жінку, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Будинок обладнаний генератором, інтернетом, побутовою технікою та пічним опаленням.

У самому обласному центрі також продовжують працювати програми для евакуйованих громадян. На початок 2026 року у шелтерах, комунальних закладах і модульних комплексах залишаються доступними понад тисячу місць.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області значною мірою забезпечується завдяки волонтерам та місцевим мешканцям, які допомагають родинам адаптуватися після переїзду.

Для оформлення поселення зазвичай необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Після погодження умов сторони домовляються про формат проживання.

Фахівці радять заздалегідь уточнювати наявність вільних місць і побутові умови, адже ситуація у системі розселення може змінюватися досить швидко.

Джерело: Допомагай, Запорізька територіальна профспілкова організація Придніпровської залізниці

