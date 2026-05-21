Новий графік руху транспорту в Кіровоградській області та детальні схеми перевезень запровадять у Кропивницькому з 25 травня, у зв'язку з початком роботи нового автобусного маршруту під номером 125, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Кіровоградській області передбачає, що даний комунальний рейс матиме сполучення від Салганних пісків до Лісопаркової.

Представники місцевої влади зазначають, що пасажири зможуть користуватися цим напрямком в обох напрямках щоденно.

Про це проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Кропивницької міської ради.

Автобуси проїжджатимуть через Салганні піски, провулок Бородянський, а також вулиці Макеєвська, Чорнобаївська, Кримська, Олександрійська, Преображенська та Петропавлівська.

Далі курсування продовжуватиметься вулицями Гоголя, хоча у зворотному напрямку автобус їхатиме через вулицю Преображенську, а також Кропивницького, проспектом Європейським та вулицями Велика Перспективна, Євгена Маланюка і Полтавська.

На фінальній ділянці шляху автобуси рухатимуться через провулок Об’їзний та вулицю Героїв земляків до кінцевої зупинки на Лісопарковій.

Затверджений новий графік руху транспорту в Кіровоградській області забезпечуватиметься силами комунального підприємства Електротранс, яке виступає офіційним перевізником на цьому об'єкті інфраструктури.

На вказаному маршруті щоденно працюватимуть два автобуси середньої місткості. Відправлення від зупинки Салганні піски відбуватиметься о 6:50, 7:50, 8:55, 9:50, 11:35, 12:50, 13:35, 14:50, 17:10, 18:00, 19:10, 20:00 та 22:00.

Відправлення від зупинки Лісопаркова - о 5:50, 6:50, 8:00, 8:50, 9:55, 10:50, 12:35, 13:50, 16:00, 17:00, 18:10, 19:00 та 21:00.

