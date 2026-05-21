Участь у програмі гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Запоріжжі передбачає дотримання низки обов’язкових умов.

У Запоріжжі та Запорізькій області продовжує діяти програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійної організації Карітас.

Участь у ній передбачає дотримання низки обов’язкових умов. Йдеться про реалізацію проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», у межах якого в регіоні триває відновлення житла, пошкодженого внаслідок бойових дій. Програма охоплює як Запоріжжя, так і громади області та передбачає проведення малих і середніх ремонтів у приватних будинках і квартирах.

Зокрема, допомога спрямована на усунення критичних пошкоджень житла. До таких робіт належать заміна вибитих вікон і дверей, відновлення дахів, ремонт підвісних стель, а також локальні роботи з електромережами та водопостачанням. Окремим напрямом визначено покращення житлових умов для внутрішньо переміщених осіб, які втратили або пошкодили житло через війну.

Участь у програмі можуть взяти домогосподарства Запорізької області, чиє житло зазнало руйнувань після 24 лютого 2022 року та розташоване не ближче ніж за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Обов’язковою умовою також є підтверджене право власності — заявку може подати виключно офіційний власник нерухомості.

Формат гуманітарної допомоги в Запоріжжі передбачає два варіанти: або надання грошового гранту для самостійного виконання ремонтних робіт, або організацію відновлення через підрядні будівельні компанії. Водночас заявники не повинні отримувати аналогічну допомогу від держави чи інших благодійних структур на момент подання звернення.

Окремо визначено критерії вразливості, які враховуються під час відбору учасників. Пріоритет надається домогосподарствам із низьким рівнем доходу — менше 6318 гривень на особу на місяць — або тим, хто втратив основне джерело доходу. Також до пріоритетних категорій належать неповні сім’ї, у яких дітей виховує один із батьків або опікун.

Підвищену увагу приділяють родинам із вагітними жінками або дітьми раннього віку, багатодітним сім’ям, домогосподарствам, де є люди з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями, а також самотнім пенсіонерам або домівкам, що не мають підтримки з боку родичів.

Організатори наголошують, що розгляд заяв здійснюється виключно за умови подання повного пакета документів, які підтверджують право власності та відповідність критеріям програми.

