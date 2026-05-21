Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області продовжує залишатися доступним через мережу тимчасових прихистків, приватних ініціатив та модульних містечок, які працюють у різних громадах регіону, повідомляє Politeka.

Переселенцям наразі пропонують кілька варіантів розміщення. Йдеться про кімнати у приватному секторі, місця у гуртожитках, шелтерах, комунальних закладах і спеціально облаштованих комплексах для тимчасового проживання.

Умови проживання відрізняються залежно від локації та домовленостей із власниками приміщень. Частина осель надається безкоштовно, тоді як в окремих випадках мешканців просять допомагати з господарством або підтримувати порядок на території.

Одним із прикладів стала пропозиція у селі Вільнокур’янівське Вільнянського району. Там готові прийняти жінку, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Будинок розташований приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя.

Оселя обладнана інтернетом, генератором, побутовою технікою та пічним опаленням. Частина побутових зручностей при цьому знаходиться на подвір’ї. Власники також розраховують на дотримання внутрішніх правил проживання.

У самому Запоріжжі продовжують працювати програми розселення евакуйованих громадян. На початок 2026 року у тимчасових центрах, гуртожитках та модульних містечках залишаються доступними понад тисячу місць.

Для оформлення поселення зазвичай необхідні паспорт, ідентифікаційний код та довідка внутрішньо переміщеної особи. Після погодження умов сторони підписують домовленість щодо проживання.

Фахівці рекомендують заздалегідь уточнювати побутові умови та наявність вільних місць, оскільки ситуація у системі розселення може змінюватися досить швидко.

