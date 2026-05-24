Деякі мешканці Одеської області 25 травня 2026 року залишаться без світла на 11 годин – ДТЕК оголосив нові графіки відключення світла.

Мешканців Одеської області попереджають про нові локальні графіки відключення світла на 25 травня 2026 року, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах, пише Politeka.

У межах Куяльницької сільської територіальної громади в Одеській області графіки відключення світла в понеділок, 25 травня, застосовуватимуть орієнтовно з 8:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

Дібрівка;

Борщі;

Малий Фонтан;

Великий Фонтан;

частково Гидерим (будинки на вулицях Виноградна, Травнева, Незалежна).

Також про графіки відключення світла на 25 травня 2026 року повідомляють на офіційному сайті Чорноморської міської територіальної громади Одеської області. Там обмеження електропостачання застосовуватимуть із 8 до 19 години частково в місті Чорноморськ (вул. Промислова, 12; Перемоги, 15/Т) та с. Малодолинське (Космонавтів, 61), пише Politeka.

Але найбільше планові знеструмлення зачеплять селище Олександрівка Чорноморської громади. Там без електроенергії залишаться мешканці будинків по вул. Абрикосова, Арнаутська, Горбунова, Горіхова, Грецька, Ентузіастів, Залізнична, Затишна, Зелена, Земна, Кооперативна, Лиманська, Набережна, Незалежності, Новоселів, Озерна, Перемоги, Світла, Сільськогосподарська, Спортивна, Судноремонтна, Тіниста, Успішна, Центральна, Шевченка та низки провулків.

