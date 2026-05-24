Некоторые жители Одесской области 25 мая 2026 года останутся без света на 11 часов – ДТЭК объявил новые графики отключения света.

Жителей Одесской области предупреждают о новых локальных графиках отключения света на 25 мая 2026 года, связанных с проведением плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В пределах Куяльницкого сельского территориального общества в Одесской области графики отключения света в понедельник, 25 мая, будут применять ориентировочно с 8:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

Дибривка;

Борщи;

Малый Фонтан;

Великий Фонтан;

частично Гидерим (дома на улицах Виноградная, Майская, Независимая).

Также о графиках отключения света на 25 мая 2026 сообщают на официальном сайте Черноморской городской территориальной общины Одесской области. Там ограничения электроснабжения будут применяться с 8 до 19 часов частично в городе Черноморск (ул. Промышленная, 12; Победы, 15/Т) и с. Малодолинское (Космонавтов, 61), пишет Politeka.

Но больше всего плановые обесточивания коснутся поселка Александровка Черноморской общины. Там без электроэнергии останутся жильцы домов по ул. Абрикосовая, Арнаутская, Горбунова, Ореховая, Греческая, Энтузиастов, Железнодорожная, Уютная, Зеленая, Земная, Кооперативная, Лиманская, Набережная, Независимости, Новоселов, Озерная, Победы, Светлая, Сельскохозяйственная, Спортивная, Судноремонтная, Тенистая, Успешная, Центральная, Шевченко и ряда переулков.

