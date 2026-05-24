У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Волинській області протягом тижня з 25 по 31 травня 2026 застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла.

Енергетики оголосили про нові графіки відключення світла в Волинській області на наступний тиждень – із 25 по 31 травня 2026 року, повідомляє Politeka.

У межах Турійської громади в Волинській області графіки відключення світла 25 травня застосовуватимуть із 9:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Новий Двір (вул. Озерянська, Садова);

Клюськ (Садова, Тагачинська, Зелена, Центральна);

Літин (Садова, Шкільна, Шостачука, Ковельська);

Обенижі (Тишика, Нова);

Тагачин (Заліська, Приозерна, Лісова);

Туличів (Анатолія Лук’янова, Луцька, Мистецька, Молодіжна, Зелена, Центральна);

Турійськ (Луцька).

Також на офіційному сайті Дубівської територіальної громади повідомляють, що в понеділок планове знеструмлення відбудеться з 9 до 16 години в селі Облапи.

Найбільше графіки відключення світла на наступному тижні зачеплять Рожищенську міську територіальну громаду в Волинській області, пише Politeka.

У місті Рожище обмеження електропостачання діятимуть щодня з 25 по 29 травня з 9:00 до 17:00 для будинків по вул. Незалежності, Президента Грушевського, Степана Бандери, Симоненка, Героїв УПА, Кондратюка, Ліпкана, Промислова, Тиха, Сухарєва, Юридика. Крім того, з 27.05 по 29.05 з 9 до 18 години без електроенергії також залишаться мешканці будинків по вулицях Єдності та Мазепи.

Протягом двох днів, 25 та 26 числа, з 9:00 до 17:00 обмеження торкнуться с. Вишеньки та Носачевичі. А з 25 по 29 з 09:00 до 17:00 – с. Кобче.

