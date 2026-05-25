У Черкаській області на 26 травня запроваджуються планові графіки відключення світла, що пов’язані з проведенням технічних робіт на об’єктах, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 26 травня зумовлені необхідністю профілактичного обслуговування електромереж, регулярної перевірки їх технічного стану, а також оновлення окремих елементів системи електропостачання. Такі заходи є частиною планової роботи з підтримання стабільності та надійності енергосистеми регіону.

«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії в кількох населених пунктах. 26.05.2026 з 09:00 до 17 години вимкнуть світло в селі Мартинівка. Знеструмлення носять плановий характер та будуть застосовані лише на таких вулицях:

Л. Варинського

пров. Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11

Центральна — 1, 47, 74, 77, 78, 80, 81/1

пров. Підгайний — 3

З 9 до 17 години вводять додаткові графіки відключення світла в селі Косенівка. Електрику вимикатимуть за окремими адресами:

Садова: 2

Незалежності: 28, 31, 33, 35, 46

В селі Городецьке вимикатимуть електрику з 8 години ранку, орієнтований час повернення електрики - 17 година. Знеструмлення триватимуть на вулицях:

Яблунева: 4, 9, 11, 12

Центральна: 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 27, 31, 33, 37, 39, 41

Косарівська: 1/3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11–23, 25, 27, 29, 31

Затишна: 21, 23, 27, 29, 30, 33

Софіївська: 1–9, 10–19, 20–28, 30–33, 35–36, 38–39, 2А

Т. Шевченка: 50, 52, 54

З 08:00 до 17 години не буде електрики в селищі Малий Затишок. Електрика зникне лише за окремими адресами:

Центральна: 1–5, 7, 12

Т. Шевченка: 2–5, 8–13, 16–18, 20, 26, 28, 30, 32, 34

Зелена: 1–5, 8–9, 11–18, 20–24, 3А.

