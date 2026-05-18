Подорожчання проїзду у Львові заплановане міською владою через суттєві зміни на ринку енергоресурсів, повідомляє Politeka.
У Львівській міській раді пояснюють, що такий крок є вимушеним заходом, оскільки вартість складників транспортних послуг значно зросла за останній рік.
Ключовою причиною подорожчання проїзду у Львові називають різкий стрибок цін на пальне.
Фахівці зазначають, що під час попереднього оновлення вартості квитків у травні минулого року літр дизельного пального коштував приблизно 48 гривень.
Нині ж цей показник на заправках уже перевищив позначку у 90 гривень за літр, що створює величезне фінансове навантаження на перевізників.
Масштабне подорожчання проїзду у Львові має на меті стабілізувати роботу комунальних та приватних підприємств, які забезпечують перевезення в місті.
Без коригування цін транспортна система могла б зіткнутися з серйозним дефіцитом коштів на обслуговування автопарку та закупівлю пального.
Згідно з новими правилами, які почнуть діяти від суботи, 16 травня, структура оплати стане диференційованою залежно від способу розрахунку.
- при оплаті ЛеоКарт для студентів – 11,5 грн;
- при оплаті додатком або загальною ЛеоКарт – 23 грн;
- при оплаті банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC – 26 грн;
- при оплаті готівкою – 30 грн.
Штраф за відсутність квитка у місті тепер становитиме 520 гривень. При цьому, студентський абонемент на всі види транспорту коштуватиме 575 грн, загальний абонемент на всі види транспорту – 1150 грн.
Тож місцевим жителям радять враховувати зміни і готуватися до того, що за квиток доведеться платити більше.
