Подорожчання проїзду у Львові заплановане міською владою через суттєві зміни на ринку енергоресурсів, повідомляє Politeka.

У Львівській міській раді пояснюють, що такий крок є вимушеним заходом, оскільки вартість складників транспортних послуг значно зросла за останній рік.

Ключовою причиною подорожчання проїзду у Львові називають різкий стрибок цін на пальне.

Фахівці зазначають, що під час попереднього оновлення вартості квитків у травні минулого року літр дизельного пального коштував приблизно 48 гривень.

Нині ж цей показник на заправках уже перевищив позначку у 90 гривень за літр, що створює величезне фінансове навантаження на перевізників.

Масштабне подорожчання проїзду у Львові має на меті стабілізувати роботу комунальних та приватних підприємств, які забезпечують перевезення в місті.

Без коригування цін транспортна система могла б зіткнутися з серйозним дефіцитом коштів на обслуговування автопарку та закупівлю пального.

Згідно з новими правилами, які почнуть діяти від суботи, 16 травня, структура оплати стане диференційованою залежно від способу розрахунку.

при оплаті ЛеоКарт для студентів – 11,5 грн;

при оплаті додатком або загальною ЛеоКарт – 23 грн;

при оплаті банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC – 26 грн;

при оплаті готівкою – 30 грн.

Штраф за відсутність квитка у місті тепер становитиме 520 гривень. При цьому, студентський абонемент на всі види транспорту коштуватиме 575 грн, загальний абонемент на всі види транспорту – 1150 грн.

Тож місцевим жителям радять враховувати зміни і готуватися до того, що за квиток доведеться платити більше.