Доплати для пенсіонерів у Полтавській області можуть становити понад тисячу гривень щомісяця, якщо громадянин відповідає встановленим державою критеріям, повідомляє Politeka.

Йдеться про осіб, які досягли 80-річного віку та потребують додаткової соціальної підтримки. У Пенсійному фонді нагадують, що така надбавка призначається не всім отримувачам пенсійного забезпечення.

Однією з головних вимог є самотнє проживання. Крім того, претендент не повинен мати працездатних близьких, на яких закон покладає обов’язок матеріального утримання.

Не менш важливою умовою залишається необхідність постійного стороннього догляду через стан здоров’я. Цей факт потрібно підтвердити офіційно.

Для цього спершу слід звернутися до сімейного лікаря. Після огляду фахівець може направити пацієнта на лікарсько-консультативну комісію, яка ухвалює рішення щодо видачі відповідної довідки.

Найчастіше право на таку підтримку отримують люди з тяжкими хронічними захворюваннями, порушеннями рухових функцій або іншими серйозними обмеженнями.

Водночас Доплати для пенсіонерів у Полтавській області розраховують на основі прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник встановлено на рівні 2595 гривень.

Розмір щомісячної надбавки становить 40% від зазначеної суми. Таким чином, додатково можна отримувати 1038 гривень разом із основним пенсійним забезпеченням.

Після оформлення медичного висновку необхідно подати заяву до Пенсійного фонду. Також знадобляться паспорт, податковий номер та документ, що підтверджує потребу у сторонній допомозі.

Окрім цього, власники оцифрованих трудових книжок можуть контролювати стан опрацювання поданих матеріалів через особистий кабінет на офіційному порталі, не відвідуючи державну установу особисто.

