Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області потребує попередньої реєстрації.

Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області залишається одним із ключових напрямів підтримки людей, які через війну були змушені покинути свої домівки та переїхати до більш безпечних громад, повідомляє Politeka.

У регіоні продовжують функціонувати різні формати розміщення: тимчасові центри, модульні містечка, гуртожитки та приватні пропозиції від місцевих мешканців. Варіанти залежать від кількості вільних місць і потреб переселенців.

Частина житла надається безоплатно. В окремих випадках власники можуть просити про допомогу в побуті або підтримання порядку, однак умови визначаються індивідуально для кожного об’єкта.

Інформацію про доступні варіанти розміщення можна знайти через спеціалізовані онлайн-ресурси та волонтерські платформи, які координують пропозиції від громад.

Прикладом є ініціативи в невеликих населених пунктах поблизу обласного центру, де готові приймати людей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Такі будинки часто обладнані базовими зручностями, зокрема опаленням і доступом до інтернету.

У Запоріжжі також продовжують діяти комунальні програми розміщення. Станом на початок 2026 року в шелтерах і модульних об’єктах зберігаються вільні місця для новоприбулих.

Важливу роль у системі розселення відіграють місцеві жителі та волонтери, які допомагають облаштовувати побут і сприяють швидкій адаптації переселенців.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області потребує попередньої реєстрації. Зазвичай необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку про статус внутрішньо переміщеної особи.

Фахівці радять завчасно уточнювати умови проживання та наявність вільних місць, оскільки ситуація з розміщенням може змінюватися залежно від навантаження на систему підтримки.

Джерело: Допомагай, Запорізька територіальна профспілкова організація Придніпровської залізниці

