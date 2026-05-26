Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области остается одним из ключевых направлений поддержки людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные общины, сообщает Politeka.

В регионе продолжают функционировать различные форматы размещения: временные центры, модульные городки, общежития и частные предложения местных жителей. Варианты зависят от количества свободных мест и потребностей переселенцев.

Часть жилья предоставляется бесплатно. В отдельных случаях владельцы могут просить о помощи в быту или поддержании порядка, однако условия определяются индивидуально для каждого объекта.

Информацию о доступных вариантах размещения можно найти через специализированные онлайн ресурсы и волонтерские платформы, которые координируют предложения от общин.

Примером является инициатива в небольших населенных пунктах вблизи областного центра, где готовы принимать людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Такие дома часто оборудованы базовыми удобствами, в частности, отоплением и доступом в интернет.

В Запорожье также продолжают действовать коммунальные программы размещения. По состоянию на начало 2026 г. в шелтерах и модульных объектах хранятся свободные места для вновь прибывших.

Важную роль в системе расселения играют местные жители и волонтеры, которые помогают обустраивать быт и способствуют быстрой адаптации переселенцев.

Обычно необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку статуса внутренне перемещенного лица.

Специалисты советуют заранее уточнять условия проживания и наличие свободных мест, поскольку ситуация с размещением может изменяться в зависимости от нагрузки на систему поддержки.

Источник: Допомагай , Запорожская территориальная профсоюзная организация Приднепровской железной дороги

