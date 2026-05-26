Обмеження руху транспорту в Чернівцях діятимуть на трьох ділянках дорожньої мережі через необхідність ремонту каналізаційного трубопроводу та будівництва водопровідної камери, повідомляє Politeka.

У міській раді Чернівців закликали водіїв заздалегідь планувати свої поїздки містом та шукати альтернативні маршрути об'їзду.

Тимчасові обмеження руху транспорту в Чернівцях впроваджують поетапно з травня до кінця червня.

Перші короткочасні зміни вже відбулися у травні на вулиці Головній. Ділянку від вулиці Митрополита Євгена Гакмана до вулиці Героїв Майдану закривали для автомобілів 21 травня о 20:00.

Проїзд там відновили о 6:00 ранку 22 травня після завершення ремонту каналізаційного трубопроводу в районі будинків №75–77.

Наступне повне перекриття припало на 25 травня. З 9:00 до 21:00 водії не могли проїхати через перехрестя вулиці Володимира Великого та провулку Шпитального.

Там комунальники також проводили ремонтні роботи на аварійній ділянці каналізаційного трубопроводу.

Найтриваліші незручності очікують на чернівчан на початку літа. Обмеження руху транспорту в Чернівцях торкнуться вулиці Михайла Драгоманова, де проїзд закриють на цілий місяць.

Рух транспорту в районі будинку №7 повністю зупинять на період з 1 до 30 червня. Головною причиною перекриття цієї ділянки стало будівництво нової водопровідної камери.

У міськраді зазначають, що після завершення основних підземних робіт підрядники мають упорядкувати територію.

Провести благоустрій, повністю відновити пошкоджене дорожнє покриття та верхній поверхневий шар тротуарів на місці розкопок зобов'язані до 4 липня.

Джерело: Чернівецька міська рада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: як саме переписали цінники в магазинах.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де щомісячно можна мати від 21 тисячі гривень.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на цю підтримку.