Прогноз на тиждень з 29 травня по 4 червня в Дніпрі передбачає переважно хмарну погоду з періодичними дощами, повідомляє Politeka.

29 травня нічна температура становитиме близько +8 градусів, а вдень повітря прогріється до +16. У другій половині дня очікується дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 29 травня по 4 червня в Дніпрі надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

30 травня у місті збережеться хмарне небо. Вночі прогнозують до +9 градусів, вдень температура підніметься до +18. Дрібний дощ розпочнеться після обіду й триватиме до вечора.

31 травня повітря прогріється до +21 градуса. Попри теплішу температуру, небо залишатиметься похмурим упродовж усього дня. Опадів цього дня синоптики не прогнозують.

1 червня температура вдень підніметься до +22 градусів. Сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар, а ближче до вечора очікується дощ.

2 червня погода залишатиметься хмарною майже до вечора.

Уночі пройде дрібний дощ, який завершиться до ранку, але вже після обіду опади повернуться й триватимуть до пізнього вечора. Температура повітря вдень сягне +22 градусів.

3 червня температура підніметься вже до +24 градусів. Протягом дня у місті очікується похмура атмосфера, а короткочасний дрібний дощ пройде вдень. Лише ввечері небо почне прояснюватися.

Найтеплішим днем тижня може стати 4 червня. Вночі синоптики прогнозують близько +16 градусів, а вдень температура повітря підніметься до +25.

Ранок буде ясним, однак вже вдень небо вкриється хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який триватиме до самого вечора.

