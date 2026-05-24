Прогноз погоди на тиждень з 25 по 31 травня в Дніпрі свідчить про помітне похолодання з дощами вкінці місяця.

25 травня вночі температура становитиме +17 градусів, уранці повітря прогріється до +20, а вдень досягне +26 градусів.

До полудня опадів не прогнозують, однак у другій половині дня можливий дрібний дощ, який припиниться до вечора.

Прогноз погоди на тиждень з 25 по 31 травня в Дніпрі надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

26 травня ясний ранок і сонячний день поступово зміняться похмурим вечором. Температура вночі становитиме +17 градусів, а вдень повітря прогріється до +24.

27 травня вночі температура становитиме +17 градусів, а вдень підніметься до +22. Більша частина доби мине без опадів, але ближче до вечора можливий дрібний дощ.

Прогноз погоди з 25 по 31 травня в Дніпрі передбачає різке похолодання вже із середини тижня. 28 травня температура вночі знизиться до +12 градусів, а вдень підніметься лише до +16.

Із середини дня й до вечора прогнозують дрібний дощ. Також цього дня очікується досить сильний вітер зі швидкістю до 6,5 м/с.

29 травня уже зранку небо стане похмурим і таким залишатиметься до вечора. Температура вночі становитиме +10 градусів, а вдень не перевищить +17. У другій половині дня прогнозують дощ, який до вечора має послабшати.

30 травня вночі температура становитиме +11 градусів, а вдень повітря прогріється до +19. Дрібний дощ розпочнеться після обіду та ближче до вечора стане інтенсивнішим.

31 травня вночі температура становитиме +12 градусів, а вдень підніметься до +21. Дощ розпочнеться ще зранку та триватиме до самого вечора.

