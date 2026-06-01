Подорожчання проїзду в Дніпрі офіційно набуло чинності з 9 травня після перегляду тарифів на маршрутні автобуси, передає Politeka.

Відтепер одна поїздка коштує 23 гривні. Інформацію про зміну підтвердили у міській раді.

У мерії пояснили, що рішення ухвалювали з урахуванням поточних економічних умов, які впливають на роботу транспортної сфери.

Попередній перегляд вартості відбувся у січні. Тоді пасажири сплачували 20 гривень. Серед причин називали дорожчі енергоносії, нестабільність валютного ринку та труднощі з електропостачанням.

Перевізники зазначають, що за останні місяці помітно зросли витрати на дизель, мастильні матеріали, ремонт техніки та утримання автопарку. За таких умов забезпечувати стабільний рух транспорту стає дедалі складніше.

Додатковим викликом залишається нестача працівників. Керівники компаній повідомляють, що частина персоналу звільнилася, через що окремі автобуси періодично не виходять на маршрути.

У профільному департаменті звертають увагу на ситуацію з пальним. Після змін на міжнародному ринку гуртова ціна дизеля наблизилася до 90 гривень за літр, хоча раніше показник тримався біля 70.

За підрахунками спеціалістів, фактична собівартість пасажирських перевезень нині коливається від 28 до 32 гривень залежно від напрямку. Водночас значніше коригування могло б стати додатковим фінансовим навантаженням для жителів міста.

У міській владі наголошують, що подорожчання проїзду в Дніпрі відображає загальну тенденцію, яку зараз спостерігають у багатьох українських містах. Транспортні оператори змушені переглядати розцінки через збільшення витрат і дефіцит кадрів.

Експерти прогнозують, що подальший розвиток ситуації залежатиме від вартості пального, економічних показників та можливостей перевізників підтримувати стабільну роботу маршрутної мережі.

