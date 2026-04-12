Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові передбачені у форматі регулярної підтримки для донорів крові, повідомляє Politeka.

Видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові організовують за участі Харківського обласного центру служби крові та Благодійного фонду Вікторії Кінзбурської-Кінза.

Щоп’ятниці донори, які здають кров, за бажанням можуть отримати продовольчі набори як подяку за свій внесок у порятунок життів.

Як зазначають організатори, лише за один із тижнів таку допомогу отримали 49 мешканців обласного центру.

У повідомленні наголошується, що набори з безкоштовними продуктами для ВПО та песніонерів у Харкові є не лише продовольчою підтримкою, а й вдячністю для людей, які регулярно долучаються до донорства.

Підтримку у межах цієї програми можна отримати лише за попередньою реєстрацією. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму, після чого організатори зв’язуються із заявниками у міру надходження гуманітарної допомоги.

Такий підхід дозволяє впорядкувати процес видачі та забезпечити рівномірний розподіл допомоги серед охочих. Для отримання набору необхідно мати при собі оригінал довідки про здачу крові або її засвідчену копію, паспорт та ідентифікаційний код.

Організатори підкреслюють, що такі ініціативи спрямовані не лише на підтримку донорів, а й на формування культури взаємодопомоги у суспільстві.

Донорам дякують за врятовані життя та нагадують про важливість їхнього внеску у роботу медичних закладів.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.