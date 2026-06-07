Доплаты для пенсионеров в Полтавской области могут достигать около 1297 гривен за каждого человека.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области предусмотрены для бывших военных, которые по завершении службы не имеют официального трудоустройства и обеспечивают нетрудоспособных членов семьи, сообщает Politeka.

Соответствующая прибавка выплачивается вместе с пенсионным обеспечением при определенных законодательством условиях.

Речь идет о ежемесячной финансовой поддержке граждан, для которых пенсия остается основным источником содержания семьи. Программа распространяется на лиц рядового, сержантского и офицерского состава.

В Пенсионном фонде объясняют, что дополнительные средства могут назначаться к выплатам за выслугу лет или из-за потери трудоспособности. В то же время, такая норма не касается военнослужащих срочной службы.

Право на оформление имеют заявители, которые содержат пожилых родителей, людей с инвалидностью, нетрудоспособных супругов, а также других родственников, определенных действующими правилами.

Расчет производится на основе прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

Учитывая это, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области могут достигать около 1297 гривен за каждое лицо, которое находится на иждивении. Если таких членов семьи несколько, то общий размер пособия увеличивается.

Специалисты отмечают, что назначение не производится автоматически. Для получения надбавки необходимо подать соответствующее заявление и пакет документов, подтверждающих право на выплату.

Обратиться можно в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда или воспользоваться электронными сервисами учреждения. Это позволяет оформить необходимые документы без длительного ожидания и отслеживать статус обращения в Интернете.

Эксперты отмечают, что подобная поддержка остается важным инструментом социальной защиты для семей, зависящих от пенсионного обеспечения бывших защитников.

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