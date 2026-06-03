Українцям показали планові графіки відключення світла, що будуть діяти у Кіровоградській області на 4 червня, повідомляє Politeka.net.

Жителям області рекомендують заздалегідь перевірити графіки відключення світла у Кіровоградській області на 4 червня та врахувати можливі перебої під час організації робочих процесів і повсякденних справ. Також варто завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки, ліхтарі та інші пристрої, які можуть знадобитися під час відсутності електроенергії.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», з 09:00–17:00 години не буде електрики в селі Щасливе. Знеструмлення триватимуть за такими адресами:

Миру: 1-5, 7, 9-14, 16, 18

Незалежна: 1-2, 4, 6

Польова: 2, 5, 7-10, 12, 15-16, 18, 20, 22-24, 26, 26А, 28-31, 33, 35, 39, 41, 43

В селі Цвітне вводять додаткові графіки відключення світла. Знеструмлення триватимуть з 09:00–17:00 години. Обмеження стосуються наступних вулиць:

Березовського: 47

Дружби: 1-2, 5-9, 12, 15-17

Миру: 1-2, 8, 13, 16, 18-19, 22-23, 25-26, 28, 30, 32, 36, 42-43, 43А, 44-47, 51, 53, 55, 60, 62-66, 68, 70-71, 74, 77-78, 81, 84

Молодіжна: 1-10, 12-24, 26-27, 29, 32-33, 35-37, 40, 43-44, 47, 49

Партизанів України: 1, 4, 7-9, 11-13, 15, 17, 19-22, 27, 29, 33, 37, 40-43, 46, 51-52, 54, 56, 58-61, 65

С. Неживого: 1-2, 5-9, 9А, 12-13, 16, 22, 25-26, 28, 31-32, 34-36, 38, 40, 44, 44А, 45-46, 48, 50, 53, 55-57, 61, 64-67, 69-70, 73, 75, 77, 79, 85

Черкаська: 4, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 22, 42

Шкільна: 4-5, 7, 9, 11, 13, 19, 21-26, 29, 33-38, 40-42, 44-46, 48-49, 51, 53, 58-59, 65, 68-72, 75, 79-81, 83, 95

Ярова: 5, 7-8, 10-11, 14, 18-20, 33-34.

З 08:00–21:00 години (майже на весь день) не буде електрики в населеному пункті Олександрія. Обмеження вводять через капітальний ремонт. Обмеження будуть за адресами:

Вінницька: 3-16

Івана Миколайчука: 4-6, 10-11, 15-18, 23-27

Катерини Білокур: 33-36, 38-48, 50-53, 53А, 54-55, 57, 59, 61-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Олени Теліги: 1-2, 5-7, 10-12, 12А, 13-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31-32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Павла Полуботка: 2, 4-15, 17, 19-20, 22, 25, 27, 29, 31-35, 37-40, 42, 44

Петра Болбочана: 21, 23, 25-34, 36, 38, 40, 42

Селищна: 34, 39, 43-49, 51

Тихий пров.: 1, 3, 5-6, 8, 10

Українських Повстанців: 2, 2А, 5-14, 18-20

Юрія Тютюнника: 10, 13-16, 18, 18А, 19-30, 32-33, 34А, 35, 37, 39, 41

Героїв Нацгвардії: 48, 50, 52, 54, 56, 58-65, 67-68, 68А, 69-77, 78А, 79-98, 100, 102

Григорія Грузина пров.: 1-3, 5-11, 11А, 14-18, 20, 22, 22А

Єфремова: 1-12, 14-15, 17, 19, 21, 23

Залізнична: 24, 26, 26А, 28-38, 40-49, 51

Запорізька: 32-33, 35, 37, 39, 41, 41А, 42-43, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77

Копиленка пров.: 1-13

Максима Бендерова: 78, 80, 80А, 82, 84, 86А, 87Б, 89, 89А, 89Б, 89В, 91, 91А, 93, 93А, 93Б, 95, 95А.

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