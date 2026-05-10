Подорожчання молочних продуктів у Кіровоградській області зафіксували після оновлення середніх цін на товари у супермаркетах, повідомляє Politeka.
За офіційними даними Мінфіну, одним із товарів, який додав у вартості, став маргарин Олком Вершковий 72,5% у пачці 200 гр. Станом на 6.05.2026 середня ціна на нього складає 41,20 грн.
Для порівняння, у квітні 2026 року середньомісячний показник був нижчим і становив 39,83 грн. У різних магазинах вартість товару відрізняється. У Auchan маргарин продають по 42,90 грн, тоді як у Novus його можна придбати за 39,49 грн.
Також покупці звернули увагу на подорожчання й інших молочних продуктів у Кіровоградській області. Зокрема, йдеться про молоко Простонаше 1% у пакуванні 900 мл.
Зараз середня ціна на нього становить 63,15 грн. У квітні середній показник був на рівні 60,65 грн. У Megamarket молоко продають по 65,00 грн, а у Metro його вартість складає 61,30 грн.
Подорожчання молочних продуктів у Кіровоградській області стає дедалі помітнішим для родин, які регулярно купують базові товари з цього відділу.
Зміни торкнулися і сметани Президент 15% у пакуванні 350 гр. Станом на 6.05.2026 середня ціна на цей продукт складає 58,72 грн. Для порівняння, у квітні середній показник був на рівні 56,56 грн.
У Novus сметану продають по 59,99 грн, у Metro по 58,76 грн, а в Auchan її вартість становить 57,40 грн.
Цікаво, що ціна у Metro залишилася без змін порівняно з квітнем, тоді як у Novus продукт помітно виріс у ціні. У квітні в цій мережі сметана коштувала 53,51 грн.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Кіровоградській області: що саме зміниться.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області: як виростуть ціни з травня.
Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: скільки доведеться платити за квиток.