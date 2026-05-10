Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області у 2026 році можуть перевищувати тисячу гривень для громадян віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, повідомляє Politeka.

Однак така фінансова підтримка доступна лише за виконання визначених умов.

У Пенсійному фонді пояснюють, що щомісячна надбавка у розмірі 1038 гривень призначається не всім людям поважного віку. Право на неї мають пенсіонери, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати догляд.

При цьому місце перебування членів родини не враховується. Родичі можуть жити як в Україні, так і за межами країни.

Важливою умовою залишається підтверджена потреба у постійній допомозі через стан здоров’я. Для цього людині потрібно звернутися до сімейного лікаря. Після огляду пацієнта можуть направити на лікарсько-консультативну комісію, яка ухвалює рішення та видає відповідну довідку.

Найчастіше таку підтримку призначають людям із тяжкими хронічними захворюваннями, інвалідністю або серйозними обмеженнями рухливості, коли самостійний догляд за собою стає складним.

Сума виплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, а розмір надбавки — 40% від цієї суми, тобто 1038 гривень щомісяця.

Щоб оформити допомогу, після отримання медичного висновку необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. Також потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код та довідку від комісії.

На цьому тлі Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області залишаються одним із важливих інструментів підтримки людей старшого віку, які через стан здоров’я потребують постійної допомоги та додаткового догляду.

