Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 червня вводять через планові роботи.

Графіки відключення світла на 4 червня вводять за десятками адрес у Дніпропетровській області, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 червня вводять через планові роботи. Йдеться про регулярні перевірки обладнання, оновлення окремих елементів мереж, а також усунення можливих технічних несправностей, які у перспективі можуть спричинити аварійні ситуації або позапланові відключення.

Фахівці підкреслюють, що впровадження графіків відключення світла стосуватиметься лише окремих населених пунктів, вулиць і будинків відповідно до затверджених планів.

У місті Павлоград відключення електроенергії триватимуть з 08:00 до 18:00 години. Обмеження торкнуться споживачів на кількох вулицях, зокрема на вулиці Дмитра Бочарникова (будинки №11, 11А, 11Г, 11Д, 12А, 15, а також 21–27 по непарних номерах), вулиці Заводській (№40, 46) та вулиці Кільцевій (№4).

У місті Жовті Води 4 червня також діятимуть тимчасові знеструмлення. З 07:30 до 18:00 години електропостачання буде відсутнє за адресою на вулиці Соборній (№28), а з 07:30 до 19:00 — на вулиці Березневій (№42, 44А).

У Самарівському районі планові відключення охоплять село Черкаське. З 08:00 до 18:00 години без електроенергії залишаться споживачі на вулицях Дачній (№5), Лісній (№4А, 24) та Миру (№9). У службах пояснюють, що роботи спрямовані на підтримання стабільної роботи місцевих електромереж.

У Криворізькому районі також заплановано низку знеструмлень. У місті Кривий Ріг з 07:30 до 18:00 години світла не буде на вулиці Жовтонога (№51А, 139). У селі Широка Дача відключення торкнуться вулиці Вишневої (№81). Окремо з 08:00 до 18:00 обмеження діятимуть у селі Вільне, де знеструмлення заплановані на вулицях Дружби, Меліоративній, Незалежності, Шевченка та провулку Дружби — загалом за великою кількістю адрес.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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