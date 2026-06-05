У червні ВПО можуть претендувати на різні види грошової допомоги в Одеській області.

У червні 2026 року ВПО в Одеській області продовжують отримувати грошову допомогу в межах міжнародних програм, повідомляє Politeka.net.

У 2026 році міжнародні гуманітарні структури продовжують реалізацію програм грошової допомоги для українців, однак підходи до її нарахування були оновлені.

Зокрема, Червоний Хрест запровадив нову модель виплат, яка замінила попередні формати багатоцільової підтримки більш гнучкою системою адресної допомоги. Згідно з актуальними умовами, розмір грошової допомоги в Одеській області залежить від категорії отримувачів та їхньої життєвої ситуації.

Жителі прифронтових територій можуть отримати до 10 800 гривень.

Для українців, які були евакуйовані, передбачено виплату близько 12 300 гривень. Аналогічна сума доступна й для громадян, які постраждали внаслідок обстрілів.

Окремо визначено щомісячну підтримку для найбільш вразливих категорій ВПО, яка становить від 2 000 до 3 000 грн.

В організації зазначають, що детальну інформацію щодо участі в програмах, умов отримання та порядку оформлення громадяни можуть отримати через гарячу лінію Червоного Хреста.

Паралельно УВКБ ООН також переглянуло підходи до фінансової підтримки та впровадило систему пріоритетності. Основний акцент тепер робиться не на формальному статусі заявника, а на рівні його вразливості та реальних потребах.

У межах оновленої програми передбачено кілька основних напрямів виплат.

Евакуйовані громадяни можуть отримати близько 12 300 грн на одну особу, така ж сума передбачена для постраждалих від обстрілів.

Найбільш вразливі категорії ВПО отримують щомісячну підтримку в межах 2 000–3 000 гривень, тоді як громадяни, які повернулися до місць постійного проживання, можуть розраховувати на одноразову виплату близько 10 800 гривень.

Усі деталі щодо умов участі в програмах та оформлення фінансової допомоги доступні через офіційні канали міжнародних організацій.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: яку інформацію було надано.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: хто може отримати 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Шанс для пенсіонерів в Одесі: яка гуманітарна допомога доступна літнім українцям і не тільки.